В России за сутки зафиксировано 198 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 10 494 человек.

«За последние сутки подтверждено 198 летальных случаев… За весь период по России умерло 10 494 человека», — говорится в сообщении.

Накануне в России скончались 135 пациентов с COVID-19.

Вечером 6 июля сообщалось, что в Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.