Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллионов, свыше 662 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 812 755, скончались 662 095 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 253 793 новых случая заражения COVID-19 и 5 999 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.