Новых заболевших с коронавирусом в Латвии за последние сутки не выявлено, всего за это время было сделано 1105 тестов, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.

«За сутки в Латвии не выявлено ни одного нового случая заболевания, общее число заболевших (с начала пандемии — ред.) составляет 1122», — говорится в сообщении.

По данным центра, сейчас в Латвии носителями коронавируса являются 95 человек. Число умерших в результате этой инфекции составляет 30.

В больницах находятся четыре пациента, у троих из них — заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии, добавили на сайте.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.