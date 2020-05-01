В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 7933 человек. Об этом сообщили в оперштабе в пятницу, 1 мая.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431.

Больше всего новых заболевших в Москве (3561) и области (797).

Всего за весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220 человек.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что можно робко надеяться на то, что страна уже вышла на плато по заболеваемости COVID-19, однако нарушение самоизоляции на майские праздники может привести к росту случаев заражения.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Он отметил, что пик заражаемости коронавирусом еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине. Решение направлено на снижение масштабов распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая. При этом он отметил, что принимать «под копирку» решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

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