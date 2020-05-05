За прошедшие сутки от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, в России скончались 95 человек. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, за всё время эпидемии в стране умерли 1451 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 19 865 человек.

Ранее, 4 мая, пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева сообщила о том, что выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.

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