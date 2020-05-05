За прошедшие сутки в России ликвидировано около 70 лесных пожаров на общей площади более 14 тыс. га. Об этом по состоянию на 0:00 5 мая сообщает Авиалесоохрана.

Всего было ликвидировано 68 возгораний, их общая площадь составила 14 070 га. По состоянию на полночь вторника в России продолжают действовать 35 лесных лестных пожаров на площади более 41,3 тыс. га. При этом большая часть возгораний наблюдается в Забайкальском крае, пишет «РИА Новости».

Ранее 4 мая пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что вопрос борьбы с природными пожарами требует личного участия главы государства Владимира Путина.

27 апреля Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в стране отметил, что регионы должны быть готовы к любому природному ЧП на 100%, а также поручил еще раз проанализировать механизмы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера.