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За сутки в медицинский центр в Коммунарке поступили 63 пациента, выписаны 99 человек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко.

По его данным, сейчас в больнице состоят на лечении 568 человек.

«Из них: с диагнозом внебольничная пневмония — 567, COVID-подтвержденный — 412, в отделении реанимации — 52 (на ИВЛ — 25). За сутки поступили 63, выписаны 99», — пишет врач.

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