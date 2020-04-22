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За сутки в медицинский центр в Коммунарке поступили 107 пациентов, выписаны 56 человек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко.

По его данным, сейчас в больнице состоят на лечении 604 человека.

«Из них: с диагнозом внебольничная пневмония — 584, COVID-подтвержденный — 430, в отделении реанимации — 56 (на ИВЛ — 26). За сутки поступили 107, выписаны 56», — пишет врач.

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