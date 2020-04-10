В больницу в Коммунарке за последние сутки поступил 101 человек. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.

Всего на лечении в Коммунарке находятся 462 пациента. У 444 из них диагноз пневмония, у 205 пациентов подтверждено наличие коронавирусной инфекции. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 33 человека, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 19. Выписан 61 пациент.

По последним данным оперативного штаба, в России общее число заболевших составляет более 10 тыс. человек. Скончались 76 пациентов.

Ранее сообщалось, что в РФ начали лечить коронавирусную инфекцию переливанием крови выздоровевших. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что эту методику лечения коронавируса уже применяют врачи в зарубежных странах. По ее словам, плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.

В крови выздоровевших пациентов присутствуют антитела, поэтому ее можно использовать для лечения. Методику одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Первыми донорами стали 11 пациентов, вылечившихся от коронавируса, переливание получили семь больных.

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