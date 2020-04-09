На лечении в больнице в Коммунарке в настоящий момент состоят 424 пациента. Из них коронавирус подтвержден у 228. За сутки в медучреждение поступили 72 человека, выписано 44. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

С диагнозом внебольничная пневмония в стационаре находятся 355 пациентов, в реанимации — 33 (на искусственной вентиляции легких — 12).

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались. В регионах страны введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан независимо от возраста, а период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с возможными осложнениями в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира.

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