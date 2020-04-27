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Почти 650 пациентов находятся на лечении в больнице в посёлке Коммунарка, сообщил главврач Денис Проценко.

«За сутки поступило 78. Состоит на лечении 644. Из них: с диагнозом пневмония — 639/99%, COVID подтверждённых 406/63%», — написал Проценко на странице в Facebook.

22 апреля главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.

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