Все новости на карте
Почти 650 пациентов находятся на лечении в больнице в посёлке Коммунарка, сообщил главврач Денис Проценко.
«За сутки поступило 78. Состоит на лечении 644. Из них: с диагнозом пневмония — 639/99%, COVID подтверждённых 406/63%», — написал Проценко на странице в Facebook.
22 апреля главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
Видео дня. Регину Тодоренко травят за слова о домашнем насилии