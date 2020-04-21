В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 51 человек. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии в стране от вызванных вирусом осложнений умерли 456 человек.

Также стало известно, что общее число заболевших составляет 52 763 человека, из них 5642 диагноз поставлен в последние сутки. Прирост составил 12%.

Накануне глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия до мая выйдет на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Она отметила, что рост числа тяжелых форм коронавируса остановился и наблюдается только общий прирост зараженных.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса. Глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят для этого дополнительные ресурсы.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

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