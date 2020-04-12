За минувшие сутки в России умерли 24 пациента с диагнозом коронавирус, число погибших достигло 130 человек. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

При этом 14 погибших приходится на Москву.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходы пока не нуждаются в пропусках.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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