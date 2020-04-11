Еще 14 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены на Ставрополье за сутки, общее число пациентов достигло 66. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, больные находятся в нескольких районах Ставропольского края. «Шесть пациентов — в тяжелом состоянии, пять — в средней степени тяжести», — написал он на странице в Instagram. Владимиров призвал жителей региона оставаться дома, а приезжающих в край соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

За всё время эпидемии в Ставропольском крае скончались два пациента, десять вылечились.

До конца апреля в России должны выздороветь более тысячи пациентов с коронавирусом. Так считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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