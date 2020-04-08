За сутки на лечение в столичную больницу в Коммунарке поступило более 40 человек. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в среду, 8 апреля.

На сегодняшний день в Коммунарке находятся 398 пациентов.

«Состоит 398 пациентов, из них: с диагнозом пневмония 351, с подтвержденным COVID 237, в ОРИТ 32 (16 на ИВЛ). Поступило 41, выписано 28», — написал он в Facebook.

В конце марта Проценко подтвердил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Он сообщил, что как только узнал о диагнозе, то самоизолировался в своем кабинете и продолжил работать дистанционно.

После этого персонал больницы в Коммунарке оперативно прошел тестирование на коронавирус. Кроме того, анализы сдали журналисты, которые постоянно контактировали с Проценко.

5 апреля в НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что болезнь Проценко не перешла в тяжелую форму.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 8672. Инфекция зафиксирована в 81 регионе. За весь период выявлено 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.