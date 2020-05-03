За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.

В стране за сутки выявили 10 633 случая коронавируса в 85 регионах, более 50% из них не имели клинических проявлений болезни. 1626 человек полностью выздоровели.

Всего в России по состоянию на 3 мая зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах, 1280 человек скончались, 16 639 человек выздоровели.

В этот же день Роспотребнадзор сообщил, что в России с начала эпидемии было проведено свыше 4 млн тестов на наличие коронавируса.

Днем ранее в России зарегистрировали 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,48 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса за этот же день, число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс., общее количество зараженных достигло 3,42 млн.

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