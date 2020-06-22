Гибель в ДТП на Бали 18-летней девушки-блогера Насти Тропицель разделило пользователей соцсетей на два лагеря. Одни во всем винят ее взрослого друга-инструктора Виктора, посадившего звезду Instagram на мощный и тяжелый байк. Другие считают, что это была нелепая случайность.

О том, что стало причиной трагедии, рассказали ее знакомые и друзья Анастасии.

Трагедия произошла 21 июня днем, в 13.45 часов, когда Настя Тропицель ехала на красном мотоцикле «Кавасаки Ниндзя» по проспекту Сансет Роуд. И неподалеку от перекрестка с улицей Кунти внезапно вильнула вправо и врезалась в разделительный бордюр. Как рассказывают свидетели, от сильного удара девушку выбросило с байка, она упала и ударилась о бетонный разделитель.

Как рассказали знакомые блогера, которые живут на Бали, параллельным курсом с Настей ехал по проспекту на таком же байке ее друг Виктор. Они познакомились два месяца назад, Виктор был ее инструктором, она у него прошла курс вождения мотоцикла. Друзья Насти рассказывают, что она специально искала опытного мототренера. А Виктор позиционировал себя, как инструктор с 12-летним стажем, который успешно обучил управлению байком более двух тысяч человек. Да и клиенты его хвалили.

После обучения, по рассказам знакомых, Настя решила арендовать мотоцикл. Виктор ей вызвался в этом помочь, они вместе посмотрели один байк, но инструктор, который к тому моменту стал другом Насти, понял, что спортивный мотоцикл уже побывал в аварии. И они нашли другой, почти новенький байк.

Настя тут же поделилась радостью со своими подписчиками (из у девушки в Инстаграме было больше миллиона), выложив свое фото с байком с номером B 3900 PHW. Позже рассказывала, как ей не просто было осваивать спортивный мотоцикл. В частности, призналась, что получила ожог на ноге. И что тяжелый 168-килограммовый байк было довольно сложно завозить на высокие бордюры и парковать его. На поворотах мотоцикл заваливался. Случалось, что девушке приходилось останавливать других водителей и просить, чтобы они подняли байк. Сама Настя весила чуть меньше 49 килограммов.

Виктор в своем Instagram рассказывает, что Настя водила очень аккуратно и все время соблюдала требования безопасности. Причиной трагедии он называет случайный воблинг байка.

В простонародье этот эффект называют «расколбас»: при увеличении скорости нарастают колебания переднего колеса, которые заставляют руль достаточно серьезно отклоняться. С неконтролируемой вибрацией под силу справиться опытным водителям, но Анастасия была новичком.

Друзья Насти считают в случившейся трагедии виноват Виктор, который посадил 18-летнюю неопытную девушку на такой серьезный, тяжелый мотоцикл. Причем безо всякой защиты, без перчаток, куртки с карбоном, специальной обуви. Настя, судя по ролику, который был выложен на форуме в Бали, была в шортах. Правда Виктор утверждает, что она была в шлеме.

Состояние дороги на том участке проспекта, по свидетельству друзей, было вполне нормальное, плотного движения в обеденное время там не было.

Девушка получила несовместимую с жизнью травму головы. Ее тело было доставлено в морг больницы Санглах в Денпасаре.

Виктор в своем Instagram рассказывает, как за несколько дней до этого они с Настей медитировали у океана. И девушка ему призналась, что беспокойство о своем бизнесе и деньгах мешает ей быть счастливой. Но когда она «смотрела на океан, пила холодный кокос и Виктор держал ее руку», Настя поняла, что «у нее есть все в жизни, чтобы быть счастливой».

«Из 2000+ людей, которых я научил ездить на мото, погибла именно она, моя родная душа. Ездила она очень безопасно. Почему так случилось? Я не знаю, и уже не узнаю, вам не передать этой боли. Я пишу это и снова плачу, хотя пообещал ей ночью, что буду держаться», — написал Виктор в своем Instagram.

В ответ на мужчину обрушился град обвинений. «Помог убить девочку. Теперь тебе с этим жить», «На скорости 80-100 километров в час пустить новичка на «Кавасаки», да еще и без защиты? Это не обучение, а билет в один конец» — написали ему пользователи. И посоветовали поменятьпрофессию.

— Настя была очень открытым человеком, всем старалась отвечать, была рада, когда люди могли воспользоваться ее идеями, — говорит знакомая девушки, Марина. — Всегда была очень пунктуальной, соблюдала график, каждое ее видео выходило точно в пятницу, ни днем позже, ни днем раньше.

Потом у нее пошел огромный рост подписчиков на ее основном канале. И она начала продвигать свой Instagram. У нее была мечта построить собственную кофейню, она этим раньше жила, ходила на курсы, планировала, мечтала. Делилась своими планами. И всех поддерживала.

Это был единственный человек, который через блог мог сродниться со мной. Больше таких в моей жизни не было. Она всегда меня мотивировала, благодаря Насте я начала снимать, работать с камерой. Она поддерживала, говорила, что живем один раз, поэтому надо жить на полную катушку, мечтать и воплощать мечты в жизнь.

У меня не получилось заработать миллион с Настей, но у меня осталось миллион воспоминаний, начиная с того времени, когда ей было всего 12 лет.

Подписчики Тропицель говорят, что Настя умела делать людей счастливыми. За это ее и любили.

— Настя была самым первым человеком, который начал меня вдохновлять, — делится с нами Вика Чернова. — Потому что добиться всего, что у нее было в 18 лет — что-то невероятное. Она научила верить в свои мечты и цели. Она показывала, что всё это реально. Она обучила не только меня, но и ещё много людей, как можно заработать в Instagram. Тем самым, передав нам свои знания. Очень грустно осознавать, что её больше нет.

— Настя Тропицель стала частью моей жизни, — говорит Елена Кардашина. — Для меня было очень важно просматривать ее истории, посты, записи. Это стало для меня неким ритуалом. Она создавала свою школу фриланса, как жаль, что она не успела выполнить все цели, которые поставила на 2020 год…

Она дала нам понять: не важно сколько нам лет, где мы живем, убеждала, что можно зарабатывать столько, сколько хочешь, можно жить там, где ты хочешь, заниматься тем, чем хочешь! Главное — не сомневаться и идти к своей цели. И ещё — если большинство блогеров оставляют без внимания послания своих подписчиков, то Настя всегда отвечала на все сообщения. Нам ее будет очень не хватать.

Между тем родители девушки, кажется, не разделяли восхищения карьерой дочери — судя по переписке Насти с отцом, которая появилась в интернете, он считал, что дочери надо серьезно учиться и не разменивать себя на блогерство.