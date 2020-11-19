Действующее законодательство в области персональных данных не способно в полной мере защитить людей от кражи паролей для банковских карт и аккаунтов в социальных сетях, фотографий и другой информации, заявила «Парламентской газете» председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Поэтому сенаторы включили в план мероприятий на весеннюю сессию вопрос о том, как обеспечить неприкосновенность частной жизни россиян в условиях цифровизации. Также парламентарий рассказала, что по просьбе родителей законодатели обсудят альтернативные варианты дистанционному обучению, потому что от постоянного пользования компьютером страдает здоровье школьников.

— Елена Борисовна, на заседании комитета 17 ноября вы предложили внести в план на весеннюю сессию рассмотрение темы о правах и обязанностях родителей по образованию детей в условиях дистанционного образования. Что конкретно планируется обсудить по этой теме?

— Речь идёт о проведении круглого стола, тематику которого мы уже несколько расширили — «Взаимодействие государства и семьи: Новые конституционные возможности обеспечения права детей на образование».

Семейный кодекс возлагает на родителей ответственность за воспитание своих детей, заботу об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, получение ими общего образования. В то же время новые поправки в Конституцию РФ предусматривают, что государство создаёт условия для достойного и всестороннего развития детей, обеспечивает приоритет семейного воспитания. Соответствующие обязанности Основной закон страны прямо возлагает на Правительство РФ.

Сейчас родителей очень беспокоит проблема, связанная с преимущественно дистанционным обучением детей. Естественно, что если ребёнок много времени проводит у экрана компьютера, то это вряд ли полезно для его здоровья. Об этом давно, а в последнее время всё более настойчиво предупреждают специалисты в области детской, подростковой медицины и психологии.

Если ребёнок много времени проводит у экрана компьютера, то это вряд ли полезно для его здоровья Ещё в 2010 году мы проводили большой круглый стол, на котором был поднят вопрос о негативном влиянии компьютерной зависимости на развитие ребёнка, на его умственные, физические, психические способности. Дистанционное обучение сегодня реализуется с помощью компьютеров и прочих гаджетов, у экранов которых дети проводят по несколько часов в день. Напомню, что, согласно Семейному кодексу, родители с учётом мнения детей имеют право выбора форм получения детьми образования. Задача государства — обеспечить им такие возможности выбора.

Поэтому мы хотели бы обсудить с представителями власти, отвечающими за организацию образования, специалистами, родителями, какими ещё возможностями, помимо дистанта, сегодня располагает сфера образования, каким видится родителям решение проблем дистанционной формы обучения, как можно было бы минимизировать потенциальный вред от ежедневных многочасовых занятий детей за компьютером. Парламентская площадка, в данном случае — Совета Федерации, являющегося к тому же палатой регионов, позволит собрать не только представителей родительских организаций, специалистов из разных областей знаний, но и представителей федеральных и региональных властей в целях совместного обсуждения назревших проблем и выработки согласованных решений.

— Как может предположительно выглядеть подобное сочетание разных форм обучения?

— Пока мне трудно дать полный ответ на этот вопрос. Семейное законодательство ответа на этот вопрос не даёт, а законодательство об образовании ещё не обновлено в этой части. Оно предусматривает традиционную форму непосредственного обучения в здании школы. В условиях пандемии использование такой формы затруднено, но вряд ли надо полностью исключать эту форму. В таком случае возникает вопрос, какое количество учеников может присутствовать одномоментно в классе, какая будет периодичность занятий, какой возможен график. Дистанционное обучение — новая форма. Очевидно, что оно должно быть более ёмким, то есть коротким по времени, динамичным. И вряд ли оно должно стать универсальным, по сути «подминая» традиционные формы получения образования. Здесь важно учитывать, что это всё-таки экран компьютера, электронное излучение. Не случайно дистанционное обучение называют ещё и электронным обучением.

Закон допускает и такую форму образования, как семейное образование, когда в процессе обучения учителями становятся родители, которые, кстати, могут контролировать продолжительность пребывания ребёнка в интернет-пространстве. В условиях пандемии эта форма образования становится особенно актуальной. В моем регионе, который я представляю в Совете Федерации, в Омской области, я неоднократно встречалась с родителями, взявшими на себя труд семейного образования детей. Замечу, это очень интересные, грамотные специалисты, как правило, имеющие не только педагогическое образование, но и учёные степени в отдельных отраслях науки. Их дети демонстрируют прекрасные знания, успешно учатся, поступают в вузы. Эти родители объединились в сообщество и помогают друг другу в организации обучения своих детей по разным школьным предметам, как бы обмениваются знаниями.

Надеюсь, что в ходе парламентского формата обсуждения удастся найти оптимальные модели обучения детей для таких ситуаций, в которой сейчас оказалась наша страна и весь мир. Нельзя исключать, что пандемии будут повторяться, и нам надо быть к ним подготовленными.

Думаю, по итогам круглого стола мы выйдем с каким-то законопроектом по этой теме или, как минимум, с проектом рекомендаций.

По итогам круглого стола мы выйдем с каким-то законопроектом по этой теме или, как минимум, с проектом рекомендаций.

— Ещё вы предложили внести в план мероприятий Совета Федерации на весну 2021 года проведение парламентских слушаний на тему о неприкосновенности частной жизни в условиях цифровизации. О чём тут пойдёт речь?

— Конституция РФ гарантирует право граждан на неприкосновенность частной жизни. Но в условиях цифровизации, к сожалению, персональные данные человека, а это и есть неотъемлемая часть его частной жизни, становятся всё более доступными и открытыми для широкого круга пользователей, и чаще всего вопреки его воле.

Сейчас всё на виду — информация о том, где человек живёт, его фотографии, контакты и так далее. И очень часто такая информация утекает в добровольно-принудительном порядке, потому что ряд услуг можно получить, только дав согласие на обработку персональных данных.

Поэтому важно понять, как обеспечить защиту этой информации, обеспечить неприкосновенность частной жизни.

— Но в законодательстве ведь есть понятие о защите персональных данных.

— Информационное законодательство очень противоречивое, громоздкое, в нём много подзаконных актов. По большому счёту оно требует серьёзной переработки и систематизации. Дело в том, что информационное право — молодая отрасль права, первые законопроекты разрабатывали люди, хорошо разбирающиеся в информационных технологиях, но не в правовых. Действующее законодательство обеспечивает приоритетный доступ к персональным данным тем специалистам, которые занимаются их сбором, обработкой, хранением, использованием. Реализация многих положений о защите персональных данных зависит от усмотрения специалиста в области IT— технологий, собственников интернет-ресурсов, которые таким образом как бы приобретают власть над другими людьми. Они владеют персональной информацией о других людях, а те о них — нет. Такое информационно-правовое регулирование создаёт риски недобросовестного использования персональных данных людей в чьих-то корыстных или иных личных интересах. Причём жизнь показывает, что именно так и происходит. Периодически возникают скандальные истории распространения баз данных сотен тысяч людей.

— Будет ли предусмотрено ужесточение ответственности за «слив» такой информации?

— Вполне возможно. Однако сначала надо оценить, почему плохо работают существующие санкции. Смысл наказания в том и состоит, что оно должно работать на предупреждение правонарушения. Быть настолько очевидным для потенциального нарушителя, чтобы заставить его воздержаться от правонарушения.

Поэтому председатель нашего комитета Андрей Клишас предложил посмотреть на неприкосновенность частной жизни граждан сквозь призму соразмерности ответственности за её нарушение. Оценить, насколько соразмерна существующая ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни общественной опасности такого нарушения. Для этого мы пригласим на парламентские слушания представителей всех сторон, участвующих в процессе информационного взаимодействия, и пользователей, и специалистов в области IT-технологий, юристов, представителей органов государственной власти. Здесь они смогут слышать друг друга, задавать вопросы, дискутировать.