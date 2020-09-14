Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия заявила, что адвокат Эльман Пашаев вел процесс по делу о смертельном ДТП «спустя рукава», а сама судья была «какая-то нелюбопытная». Об этом она рассказала в интервью изданию «СтарХит».

Как писал «Рамблер», Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.

По мнению старшей сестры актера, адвокат Ефремова Эльман Пашаев построил защиту «бездарно».

«Он очень многое упустил, на мой взгляд. Спустя рукава, как-то даже небрежно отнесся к серьезнейшему процессу. В самом начале говорил вещи какие-то обидные, мол, у него столько дел, командировки… Если у тебя 70 процессов, то не бери тогда 71-й! Такой важный. Если ты не успеваешь подготовиться, выслушать людей, которые предлагали свои услуги и хотели бы что-то рассказать», — отметила Анастасия.

Она также заявила, что в день вынесения приговора к ней подошла женщина, «которая сказала, что проезжала в момент ДТП мимо, и видела своими глазами, что за рулем был не Миша».

«Но человек же не может просто явиться в суд и сообщить все, что хочет. Она писала Пашаеву, он от нее отмахнулся, как от мухи, даже не вызвал. И еще мне известны три таких случая. (…) Крайне небрежно вел это дело», — считает она.

Старшая сестра актера также обратила внимание на то, что суд по делу прошел очень быстро, и задалась вопросом, зачем такая спешка.