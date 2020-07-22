С начала текущего года в Москве возбудили около 170 уголовных дел по фактам дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.

«За шесть месяцев текущего года по фактам дачи взятки сотрудникам столичной Госавтоинспекции возбуждено 166 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ («Дача взятки»). Всего за данные противоправные деяния в указанный период задержаны 193 участника дорожного движения. По остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что дача взятки и ее получение являются уголовно наказуемым деяниями, и призвали участников дорожного движения не совершать необдуманных действий, «способных навсегда оставить негативный след в биографии».

Напомним, на днях стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) просит пересмотреть целевой показатель смертности на российских дорогах, предусмотренный нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместо текущей цели на 2024 год в 4 смерти в ДТП на 100 тыс. населения МВД предлагает увеличить показатель более чем вдвое, до 8,4 смерти на 100 тыс. человек.

Согласно данным Росстата, в прошлом году в России в ДТП погибло почти 17 тыс. человек, а показатель смертности составил 11,6 на 100 тыс. населения. Снижение смертности на дорогах в несколько раз предусмотрено майскими указами Владимира Путина, изданными в 2018 году. В них говорится о снижении смертности до 4 на 100 тыс. к 2024 году и необходимости стремиться к нулевой смертности в ДТП к 2030 году. При этом достигнутый в 2019 году показатель слегка опережает целевой показатель нацпроекта (11,7).