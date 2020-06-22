Стоимость новых автомобилей в России за шесть месяцев увеличилась в среднем на 3-7%. С такой оценкой выступили аналитики из дилерской компании «Авилон». Основными причинами роста цен, по мнению экспертов, стали колебания курса рубля, инфляция и обновление модельного года, пишет газета «Коммерсант».

В последнее время цены на машины повышали многие производители. Так, по данным агентства «Автостат», только в июне стоимость машин повысили 18 компаний. С начала года стоимость машин Hyundai в среднем выросла на 2,5%, Volkswagen — на 4-5%, Mitsubishi — на 3,5%, BMW — на 3-10%, Mercedes-Benz — на 3-4%. Цены повышали и российские автопроизводители, включая «УАЗ» и «АвтоВАЗ».

При этом аналитики отмечают, что девальвация рубля полностью пока не отражена в новых ценах. Так, в Volvo Cars отметили, что наметившееся укрепление рубля улучшает ситуацию, но дальнейший рост цен во второй половине года по-прежнему вероятен. По словам директора по развитию компании «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, в годовой план производители поставщики закладывали другой курс валюты и с оживлением спроса после карантина ценовая политика изменится. Как уточнил гендиректор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин, после двух месяцев простоя из-за эпидемии дилеры будут корректировать бизнес-планы в сторону сокращения объемов продаж, что приведет к росту цен. При этом если доллар стабилизируется на уровне 70 рублей, то рост будет не таким драматическим, как ожидалось ранее.

Пока что автопроизводители и дилеры стремятся привлечь покупателей за счет скидок и специальных предложений. Как рассказали в компании Renault, в марте0-июне стоимость машин бренда выросла на 3,6%, но за счет промоакций реальное повышение составило всего около 1%. Различные акции действуют почти у всех брендов, отметили в дилерской компании «Рольф».

При этом для компенсации потерь во время простоя скидки дают и дилеры. «Мы вынуждены распродавать некоторые автомобили ниже себестоимости», — заявил представитель «Авилона» Андрей Каменский.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае составили 63 033 автомобиля. Этот показатель заметно вырос относительно апреля, но по сравнению с маем 2019 года продажи упали на 51,8%. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи составили 478 135 машин, сократившись на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерство на рынке сохранила компания «АвтоВАЗ», продажи которой составили 15 580 автомобилей Lada (без учета 1083 машин Niva, ранее продававшихся под брендом Chevrolet), сократившись на 46%. Далее идут компании Kia (8008 машин, -59%), Hyundai (6477 машин, -57%), Renault (5640 машин, -47%), Toyota (4486 машин, -43%), Volkswagen (3621 машина, -58%) и Skoda (2893 машины, -59%).