СПОРТ

За освещение спорта: глава филиала МТРК «МИР» в Азербайджане отмечен премией «Зафар»

19:03 01/02/2020

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В Баку состоялась церемония награждения ежегодной Международной спортивной премией «Зафар». Среди лауреатов и директор национального представительства телерадиокомпании «МИР», заслуженный журналист Азербайджана Ильгар Пашазаде. Он отмечен за яркое освещение ключевых спортивных событий республики, передает телеканал «МИР 24».

Премия «Зафар» присуждается отличившимся в течение года атлетам, тренерам, комментаторам – тем, кто способствует развитию национального спорта каждодневным трудом. Примечательно, что в этот раз телекомпания «МИР» стала единственным представителем СМИ среди награжденных.

«Спасибо организаторам мероприятия, нам очень приятно, что сегодня нас выделили. Мы всегда стараемся освещать спортивную жизнь страны на международной арене и гордимся этим. Эта награда даст стимул всей нашей команде», – отметил Ильгар Пашазаде.

«Мы ежегодно выделяем самых лучших в развитии спорта в стране. Конечно, мы не могли не выделить команду телерадиокомпании «МИР». Они освещают все достижения в спорте и все, что касается его развития. Спасибо вам, вы лучшие», – сказал организатор ежегодной премии «Зафар» Рашад Гамаршахоглы.

Международная спортивная премия «Зафар» уже 12 лет отмечает выдающихся спортивных специалистов.



