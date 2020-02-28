Комиссия Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций готовит поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за оскорбление людей в интернете, сообщил председатель комиссии Александр Малькевич.

«Мы готовим сейчас отдельный пакет предложений, в том числе по Уголовному кодексу России и законам, в части оскорблений любого человека, гражданина в сети интернет, этот вопрос надо регулировать, тем более что есть отдельный большой пласт — про угрозы убийством, угрозы жизни людей в интернете, конкретным людям, их родным, близким», — цитирует ТАСС Малькевича.

Как именно предлагается наказывать за оскорбление в Сети пока не уточняется.

Ранее Малькевич предложил меры борьбы с фейковыми новостями.

Также накануне компания Microsoft провела исследование, согласно которому с интернет-угрозами в прошлом году столкнулись 79% россиян.

Видео дня. Из-за порноклипа Линдеманна его концерт на грани срыва