«Кроме того, поскольку в конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», – заявил он.

Крашенинников добавил, что в качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Кроме того, по его словам, в Госдуме разработали три проекта с изменениями, в том числе, в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также КоАП.

Ранее радио Sputnik сообщило, что японцы раскритиковали призыв «отобрать» Курилы у России.

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