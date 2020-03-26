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Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил может быть ужесточена. Это сказано в законопроекте, который планирует рассмотреть 27 марта Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Предложения, которые мы вносим в УК РФ, в первую очередь направлены то, чтобы граждане, которые относятся к окружающим недостаточно ответственно, понимали, что, если будет нанесён вред здоровью тех, кто рядом, наступит наказание», — пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель вместе с главой думского Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым предлагает вводить наказание в зависимости от последствий, к которым привели действия «беглеца» из карантина.

За нарушение норм, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается ввести штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет. Также может быть введен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет. Альтернативное наказание — ограничение свободы на срок до 3 лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Если деяние повлекло смерть двух и более лиц, то его предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Как отмечал ранее Павел Крашенинников, ко второму чтению законопроект будет дополнен санкциями за распространение фейков о коронавирусе. Речь идёт о ложной информации о ситуации с инфекцией, которая дезориентируют россиян и мешает принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения эпидемиологической ситуации.

По данным столичного МВД на 18 марта, более 200 жителей Москвы нарушали режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Между тем, быстрое распространение инфекции в европейских странах произошло, в том числе из-за запоздалых мер по изоляции заразившихся и из-за недостаточных карантинных мер в городах с большим количеством заболевших.

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