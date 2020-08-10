Отдыхающие в поселке Янтарном Калининградской области дерутся за лежаки и почти опустошили водонапорную башню. Об этом глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский сообщил в своем фейсбуке.
Четыре дня назад он рассказал, что количество посетителей пляжной зоны в Янтарном выросло в разы, местные власти это увидели и отреагировали тем, что увеличили количество общественных туалетов и продлили время их работы.
«Сегодня в Янтарном битком, но завтра и послезавтра будет очень тяжело — погоды обещают прекрасные», — сообщил Заливатский два дня назад.
Он призвал отдыхающих учесть, что все лежаки на всех трех пляжах закончатся в 8:00 по местному времени, а после 9:25 станет очень проблематично припарковать автомобиль. Также глава администрации Янтарного рассказал, что дополнительный туалет будет работать с 22:00 до 3:00 и будет бесплатным, а музыка на пляжах будет отключена в 22:00.
«Янтарный, +31 (градус. — Прим. ред.). Дворы забиты автоповозками, за лежаки дерутся, предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть… Нам бы день продержаться, да ночь простоять. Завтра все уберем и по новой. Лето-2020», — написал он вчера.