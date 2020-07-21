Трое мирных жителей погибли и 40 получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате действий украинских силовиков за год бессрочного перемирия, объявленного в Донбассе, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

С 21 июля 2019 года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное прекращение огня.

«Двадцать первого июля 2019 было согласовано в Минске бессрочное прекращение огня. Де-юре, оно действует и по сей день, но де-факто – ВФУ (вооруженные формирования Украины, — ред.) его нарушили уже через несколько часов. Потом выражали приверженность ему же, и снова нарушали. Позже предлагали согласовать новый режим, чтобы не было так наглядно, но нет», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По данным, предоставленным Мирошником, с 21 июля 2019 года в результате действий украинских силовиков в республике погибли три мирных жителя, 40 человек получили ранения, разрушено или повреждено 485 жилых домов.

«Теперь можно внимательно всматриваться в цифры, за которыми жизни и судьбы людей, которых якобы защитило «перемирие», согласованное уже при Зеленском. Как тогда твердили, «президенте мира», — подытожил представитель ЛНР.