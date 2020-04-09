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На фоне распространения коронавируса авиакомпании выполнили восемь вывозных рейсов за два дня — седьмого и восьмого апреля. В страну прибыли 1211 россиян, сообщает Минтранс.

С 20 марта уже более 164,6 тысячи граждан РФ вернулись из-за рубежа в Россию, сообщает РИА Новости.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили полеты, связанные с вывозом граждан. Однако такие рейсы были приостановлены с четвертого апреля для сбора данных о желающих вернуться на родину и для организации процесса. В понедельник полеты возобновились.

Ранее Росавиация подготовила предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа. Проект составлен до 13 апреля. Сообщалось, что стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний цена нового билета будет от 200 до 400 евро в зависимости от дальности полета. Если же на руках есть неиспользованный билет российского перевозчика, то пассажир будет принят на борт бесплатно на основании этого билета.

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