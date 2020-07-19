В чемпионате России по футболу командам осталось провести всего по одному матчу до окончания сезона. Главная интрига первенства, если она действительно была, уже не актуальна: «Зенит» завоевал первое место еще за 4 тура до финиша, подтвердив свое неоспоримое преимущество над соперниками. Но перед последним туром остается довольно много вопросов, на которые предстоит получить ответы.

Одним из таких вопросов является спор за звание лучшего бомбардира первенства. Претендентов, если отбросить фантастические сценарии, вроде пяти голов Александра Соболева в ворота «Рубина», всего трое. На данный момент список снайперов возглавляет лидер «Зенита» Артем Дзюба, на счету которого уже 17 голов. Но стоит напомнить, что 7 из них Артем отправил в ворота соперников с одиннадцатиметровой отметки, а при общем равенстве мячей преимущество получит тот, кто чаще отмечался с игры.

Первым претендентом на титул самого результативного игрока является одноклубник Дзюбы Сердар Азмун. У иранца 16 голов, из которых лишь один забит с пенальти. Если в заключительном матче первенства, в котором «Зениту» предстоит играть в Ростове-на-Дону, Азмун забьет на гол больше Дзюбы, то именно его будут именовать самым метким снайпером.

Есть и еще один претендент — форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Прошлый сезон в «Динамо» для нападающего по сути прошел впустую — всего 4 мяча в 30 матчах, но сезон нынешний для 33-летнего голеадора стал лучшим в карьере. На счету Евгения уже 15 голов, ни один из которых не забит с пенальти. Больше половины из его мячей стали для туляков победными. Но для того, чтобы стать первым в гонке снайперов, Луценко необходимо как минимум дважды поразить ворота «Уфы» в заключительном туре, а сделать это в матчах с командой Вадима Евсеева, к тому же играющей на своем поле, крайне затруднительно. Но заочный спор бомбардиров в 30-м туре РПЛ обещает быть очень жарким.

Теперь пройдемся по всем командам, определив их задачи на заключительный тур.

О «Зените» уже было сказано: турнирных целей клуб с берегов Невы в премьер-лиге лишен. Да и после воскресного кубкового матча со «Спартаком» Сергей Семак вполне может дать передышку ведущим футболистам, которым нет смысла убиваться за очки в Ростове-на-Дону, рискуя получить травму. Разве что уже упомянутые Дзюба и Азмун на поле в матче с «Ростовом» скорее всего появятся.

Если чемпионство «Зенита» после возобновления национального первенства особых сомнений не вызывало, то борьба за второе место, дающее, напомним, прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, продолжается. Изначально в качестве реальных претендентов называли 4 клуба («Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА), но на данный момент команды Валерия Карпина и Виктора Ганчаренко потеряли даже теоретические шансы напрямую пробиться в главный европейский клубный турнир.

Имеющий преимущество в набранных баллах «Локомотив» находится в крайне благоприятном для «серебряного» финиша положении. Вне зависимости от результатов ведущего преследование «Краснодара» команде Марко Николича в заключительном туре в Екатеринбурге вполне хватит и ничьей, которая гарантирует последнее место.

А вот «Краснодару» необходимо не только ждать осечек от московского конкурента, но и самим выдать стопроцентный результат. Перенесенный матч 23-го тура с «Динамо» завершился в воскресенье ночью, когда этот номер уже был подписан, но даже в случае успеха в этой встрече команде Мурада Мусаева необходимо побеждать неуступчивый «Ахмат». Математические шансы на вторую строчку в турнирной таблице «быков» крайне малы, но борьба за «серебро» остается одной из главных интриг чемпионата перед заключительным туром.

ЦСКА практически не имеет шансов принципиально изменить свое турнирное положение. Если «Краснодар» наберет хотя бы очко, то третье место, дающее, к слову, путь в лигочемпионскую квалификацию, станет для них недосягаемым. В заключительном туре армейцам предстоит принимать на своем поле «Тамбов», так что и опасаться того, что красно-синих обойдет «Ростов», поводов немного.

«Ростов», нет сомнений, даст бой в последнем матче первенства чемпионскому «Зениту». Тем более что идущее следом за командой Карпина «Динамо» ни при каком раскладе не обгонит ростовчан, что позволит «мужикам» сыграть без лишнего груза ответственности. Но даже победа над сине-бело-голубыми скорее всего не поможет «Ростову» улучшить свое турнирное положение, ведь помимо нее необходимым условием является проигрыш ЦСКА «Тамбову» в Москве.

Зато «Динамо» есть о чем беспокоиться. Выше 6-й строчки, которая при определенных условиях может стать проходной в Лигу Европы, бело-голубым не подняться, а вот опуститься ниже шансы, пусть и не самые высокие, имеются. Для этого сначала москвичам надо проиграть «Краснодару» перенесенный матч, а затем уступить на своем поле «Оренбургу», который уже оформил расставание с премьер-лигой и выше последнего места не поднимется.

Главными претендентами на то, чтобы вытеснить динамовцев с 6-го места, являются «Арсенал» и «Уфа», которым предстоит очная встреча в 30-м туре. Победитель в этой паре (если таковой вообще будет), в случае финишного краха «Динамо» может и обойти москвичей.

Теоретические шансы на 6-ю строчку сохраняет даже «Спартак». Сложно предположить, в каком состоянии красно-белые будут после кубковой встречи с «Зенитом», но при соблюдении ряда условий они могут оказаться в турнирной таблице выше и «Арсенала», и «Уфы», и «Динамо». Правда, условия эти одновременно практически невыполнимы: два поражения «Динамо» и непременная ничья в Уфе между уфимцами и туляками. При этом самим спартаковцам необходимо побеждать в Казани.

А «Рубин» Леонида Слуцкого вряд ли намерен делать подарок москвичам, хотя стилистически нынешняя команда из Казани представляется довольно удобным для «Спартака» соперником. Турнирной мотивации у рубиновых как таковой нет, но главному тренеру, заметно изменившему рисунок игры «Рубина» в этом календарном году, победа над именитым соперником на финише первенства станет хорошим подспорьем в дальнейшей работе.

С приходом Слуцкого «Рубин» заиграл совсем в другой футбол, чем при предыдущих тренерах. Команда не стеснялась брать мяч под контроль и стараться играть первым номером, даже занимая место в зоне вылета. И вряд ли от этого футбола откажется при нынешнем главном тренере. На долю казанцев выпало немало критики, но этим летом команда проиграла лишь однажды («Локомотиву»), набрав 12 очков. Для сравнения, на том же временном отрезке у ЦСКА 11 очков, а у «Локо» лишь на одно больше — 13.

«Урал» турнирной мотивации не имеет, а после кубковой встречи с «Химками» наверняка будет усталым. Да и в соперниках — грозный «Локомотив», которому никак нельзя проигрывать в Екатеринбурге. Нет сомнений, что кубковый путь, остающийся для «шмелей» единственным вариантом пробиться-таки в еврокубки, для команды Дмитрия Парфенова этим летом был в приоритете. На матч с «Локо» игроки выйдут без искры в глазах, и даже необходимость реабилитироваться за случившееся в матче с «Химками» принципиально не изменит ситуацию.

Про «Ахмат» и «Тамбов», которым предстоят сложнейшие выездные матчи с «Краснодаром» и ЦСКА соответственно, уже говорилось. Впрочем, для гарантированного спасения от вылета команде Игоря Шалимова вне зависимости от собственного результата вполне хватит потери очков тамбовчанами в Москве.

Последнее место в турнирной таблице уже обеспечил себе «Оренбург», а станет ли вторая с конца строчка билетом в ФНЛ — непонятно. Если вылетает только одна команда, то борьба за выживание не актуальна, но если команда Сергея Юрана все же зайдет в класс сильнейших, то матч «Крылья Советов» — «Сочи» смело можно называть центральным в заключительном туре.

Если сочинцам вылет не грозит, то самарцы располагаются на предпоследнем месте. Победа на своем поле с большой долей вероятности позволит команде Андрея Талалаева покинуть опасную зону. Но соперник не так прост. Во-первых, южане обладают куда более качественным подбором футболистов. Во-вторых, имели лишнее время на подготовку к матчу, что при нынешнем календаре — огромный плюс. Помимо этого в своем последнем матче «Сочи» обыграли «Спартак».