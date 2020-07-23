Известный бодибилдер, модель Александр Крупнов, задержанный за половое сношение с лицом, не достигшим совершеннолетия, провел вечер четверга в Хорошевском суде Москвы. Там ему избирали меру пресечения.

Сам бодибилдер проигнорировал крики журналистов «Александр, расскажите вашу версию!» В конце концов мама задержанного встала на защиту сына и потребовала, чтобы репортеры прекратили съемку. «Как будто известный спортсмен. Почему такое внимание?» — возмущалась она.

Возможно Крупнов не сильно известен, но за него вступился человек, чья известность и популярность неоспорима. Сатирик Ефим Шифрин на своей странице в соцесети привел в пример прадедушку Мойше-Лейба, который женился в 15 лет. «Шапочно зная Сашу по спортзалу, никак не могу представить его насильником и растлителем».

Судья в итоге закрыла заседание для прессы, так как дело касается несовершеннолетней. Кстати, адвокатам Крупнова пришлось долго объяснять ему значение терминов «открытое» и «закрытое» заседание. Спортсмен только растерянно мотал головой.

В итоге суд арестовал Крупнова на два месяца.