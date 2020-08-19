Бывшая участница «Дома-2», которая в скором времени станет многодетной мамой, наслаждается своей свободой и недавним вниманием одного богатого мужчины. Поклонник осыпает её подарками и цветами, а в ухаживаниях ему отлично помогает близкая подруга девушки Юлия.



Стоит напомнить, что, когда все узнали о беременности Алёны двойней, многих интересовал вопрос, где же находится будущий отец малышек. Экс-участница проекта рассказала, что он решил отказаться от создания семьи с Алёной, поэтому она его моментально вычеркнула из своей жизни. Сейчас она называет его «донором», который сделал ей прекрасный подарок.



По фотографиям и видео в Инстаграме будущей мамы становится очевидно, что за Алёной ухаживает новый мужчина. Девушка рассказала, что это никто из бывших, это не отец её детей. В микроблоге Ашмарина похвасталась, что вместе с подругой Юлей она собралась в ресторан. В итоге они приехали совершенно в другое место, а потом к их столику подошёл мужчина в костюме, который подарил Алёне роскошный букет роз. Многие подозревают, что это и есть её новый ухажер.