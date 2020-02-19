Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил о том, что за 10 лет в России количество ДТП и погибших в них сократилось на одну треть, а пострадавших пешеходов — наполовину. Об этом глава МВД 19 февраля заявил на третьей Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Стокгольме, передает «МВД Медиа».

Колокольцев отметил, что за период с 2010 по 2020 год показатель социального риска в ДТП уменьшился на 40%. Этого государство смогло добиться в условиях интенсивного роста парка средств передвижения.

В своем выступлении глава МВД также рассказал о новой Стратегии безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы, задача которой состоит в установлении показателя не больше четырех погибших на 100 тыс. человек. По его словам, к 2030 году в России снижение смертности на дорогах должно сократиться до нулевой отметки.

Колокольцев поблагодарил министра по делам инфраструктуры Швеции Тумаса Энерута и Всемирную организацию здравоохранения за поддержку в организации конференции по безопасности дорожного движения, которая была создана по инициативе России, и предложил делиться своими наработками в сфере безопасности дорожного движения вместе с зарубежными коллегами на профильном, экспертном и государственном уровнях.

Первая всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения прошла в Москве в 2009 году. Открывал пленарную сессию тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Целью форума является выработка универсальных мер по снижению травматизма и смертности при ДТП.

7 февраля замруководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Артур Шахбазян сообщил, что с 2010 года число погибших в ДТП в Москве снизилось почти в два раза.