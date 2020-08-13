Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Остон Урунов похвастал покупками из дорогих бутиков. 19-летний футболист из Узбекистана опубликовал в Instagram фото с сумками из Louis Vuitton и Gucci и впоследствии удалил пост из-за насмешек в свой адрес.

После этого фото над Уруновым стали активно шутить в соцсетях: еще не успел сыграть за «Спартак» ни одного матча, но уже отметил подписание контракта закупкой брендовых вещей.

«Когда жизнь удалась. Он счастлив. А мы счастливы за него. На самом деле, это рабочая одежда. Как у братков в 90-х — все эти золотые цепи, бумеры, пиджаки. Причем не только в РПЛ. Англия, Франция, Италия и так далее. Иначе никак», — написал в телеграме бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Остон Урунов только похвастался обновами, купленными в Москве🧦👔👕👞🩲🧤👖, как налетели поклонники "Спартака" и заклевали🐷🐽🐖🦅. Пришлось удалить скандальный снимок из инсты.

Это "Спартак", парень, привыкай! pic.twitter.com/DMWb83aXFe — Кирилл Легков (@klegkov) August 13, 2020

Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» в летнее трансферное окно за 1,5 млн евро. В «Уфу» Остон перешел в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла 200 тысяч евро. По данным СМИ, Урунов заработает в московском клубе 600 тысяч евро в год.

В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги хавбек провел 10 матчей и не отличился результативными действиями. Он пропустил первую игру красно-белых против «Сочи» (2:2) и может дебютировать за новый клуб в следующей встрече против «Ахмата».