Узбекистан временно ввел запрет на экспорт фармацевтической продукции из-за роста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает в субботу оперштаб при кабмине страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К субботе число зарегистрированных случаев составило 15 896, скончались 80 пациентов, 9003 выздоровели. Сейчас на лечении находятся 6813 пациентов с COVID-19, в том числе 70 — в тяжелом состоянии, 11 — в крайне тяжелом.

«Приостанавливаются экспорт фармацевтической продукции из Республики Узбекистан, а также их вывоз физическими лицами», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

По данным оперштаба, экспорт отдельных видов фармацевтической продукции осуществляется исключительно по решениям республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом. «Порядок выдачи разрешений на вывоз фармацевтической продукции будет опубликован позднее», — уточняется в сообщении.

Представитель оперштаба пояснил Mpravda.com, что данная мера принята в целях стабилизации цен и поставок продукции на внутреннем фармацевтическом рынке из-за роста числа заболевших COVID-19 в Узбекистане.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил администрации Ташкента совместно с предприятиями-поставщиками лекарств создать трехмесячный запас необходимых медикаментов и средств защиты, а также дополнительные койки в больницах в связи с критической ситуацией с коронавирусом в узбекистанской столице и Ташкентской области.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.