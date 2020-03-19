Юрий Ермолов избран председателем Мосгоризбиркома, тайное голосование состоялось в четверг, 19 марта.

В голосовании приняли участие 10 из 14 членов комиссии, присутствовавшие поддержали кандидатуру Ермолова единогласно. Результаты голосования озвучил член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин, пишет ТАСС.

Ранее данный пост занимал Валентин Горбунов, Мосгоризбирком он возглавлял с 1995 года. 17 марта он подал в отставку по собственному желанию, сообщив, что вынужден сделать это по состоянию здоровья. При этом он останется членом комиссии.

Ермолов с конца 2016 года занимал должность заместителя председателя комиссии. В Мосгоризбиркоме он работает с 2012-го.