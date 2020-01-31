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Юрий Семин: Смолов переходит из «Локомотива» в «Сельту»

20:52 30/01/2020

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов продолжит карьеру в испанской «Сельте». Об этом заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин, пишет «Чемпионат».

«Смолов переходит в аренду в «Сельту». Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Это будет аренда с выкупом», – сообщил Семин.

29-летний Смолов в нынешнем сезоне забил три мяча и отдал три голевых паса в 14 матчах РПЛ.

«Сельта» в испанском чемпионате занимает 18 место с 17 очками.

Федор Смолов – участник чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции и Кубка конфедераций 2017 в России. На ЧМ-2018 принял участие во всех пяти матчах.



