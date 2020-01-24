Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов рассказал о том, как будет идти следствие и какая уголовная ответственность грозит задрежанным банкирам Александру Плющенко и Александу Кутукову, деятельность которых связывают с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан). Своей точкой зрения он поделился с «Известиями» в пятницу, 24 января.

Он отметил, что минимум год по делам экономического характера уходит на следствие и еще полгода — на суд. Это связано с тем, что именно год является предельным сроком содержания под стражей по статье «мошенничество в особо крупном размере». Таким образом, у следователя есть 11 месяцев на то, чтобы собрать все доказательства.

«Банковские операции криминального авторитета или уважаемого бизнесмена могут быть законными. Чтобы доказать нелегальный характер, необходимо провести анализ банковских выписок, как двигались денежные средства, куда уходили, какие налоги платились. Для этого будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза», — отметил Хутов.

Он добавил, что только по результатам экспертизы станет понятно, в каком размере причинен ущерб и сколько пострадавших. В итоге, после этих мероприятий, и будет предъявлено обвинение.

Ранее в этот же день сообщалось, что Плющенко и Кутуков были отправлены в ИВС. Им вменяется мошенничество на сумму 200 млн рублей. По данным правоохранителей, оба задержанных поддерживали тесную связь с Хатоевым, финансирующим разработку и реализацию схем хищения денежных средств вкладчиков кредитных учреждений, банкротств предприятий и вывода их активов.

24 января стало известно, что банкиры Александр Плющенко и Александр Кутуков были отправлены в ИВС. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации дела на ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения»).

По данным правоохранителей, оба задержанных поддерживали тесную связь с Хатоевым, финансирующим разработку и реализацию схем хищения денежных средств вкладчиков кредитных учреждений, банкротств предприятий и вывода их активов. Известно, что они прибегали к запугиванию недовольных их действиями, посылая им могильные постаменты. Плющенко известен как председатель правления Банка проектного финансирования и председатель совета директоров Айви-банка. Оба кредитных учреждения — банкроты.

Примечательно, что Айви-банк, по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Хатоева.

В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у Айви-банка, тогда же «Ведомости» сообщили, что в кредитное учреждение с обысками пришли сотрудники полиции.

Аслан Усоян (Дед Хасан) до 2013 года возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России, который вел войну с ОПГ другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро).

В нулевых был убит один из ключевых соратников Усояна — Вячеслав Иваньков (Япончик). Сам Дед Хасан был расстрелян во дворе ресторана в январе 2013 года.

Ока Хатоев (Око) появлялся в сообщениях о задержаниях в феврале 2013 года сходки авторитетов на поминках по Деду Хасану. Тогда его имя звучало рядом с именем другого «авторитетного бизнесмена» — Темури Мирзоева (Тимура Свердловского).

Директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник МВД в запасе Олег Иванников ранее прокомментировал задержание Плющенко и Кутукова. Он отметил, что в сотрудничестве банкиров с ОПГ больше заинтересованы последние, при этом «изначальный капитал многих банков был сформирован именно благодаря участию преступных денежных средств».