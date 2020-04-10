Гендиректор компании «Юристъ», член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина в беседе с «Известиями» рассказала о том, какая ответственность предусмотрена для нарушителей пропускного режима, который вводится в Москве с понедельника, 13 апреля.

Согласно новому указу мэра, ограничения на передвижение по пропускам распространяются только на тех, кто выезжает в город по работе или по другой необходимости. В остальном правила для выхода из дома остаются без изменений: разрешены походы в магазин, поликлинику, поездки на общественном транспорте или личном внутри своего района, соседнего, в том числе для посещения гипермаркета.

Как уточнил «Известиям» член комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Савостьянов, в мэрии решили отказаться от идеи QR-кодов для отслеживания перемещения жителей столицы. По его информации, в городе будет введена система заявок по СМС или через сайт nedoma.mos.ru, который запустится в ближайшие дни.

Мухамедшина пояснила, что в случае подачи ложных сведений или поддельных документов по УК может быть применена уголовная ответственность с ограничением свободы на срок до двух лет, принудительными работами на такой же период, арестом на шесть месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

По ее словам, это ограничение относится к правилам карантина. Сейчас нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК), предусматривает наказание от штрафа до 80 тыс. рублей и до ограничения свободы на срок до года.

При этом, если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2), то за это уже можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

Так как на первом этапе устанавливается режим поездок на работу, добавила юрист, то в случае нарушения правил на должностных лиц в условиях режима повышенной готовности будет так же возложен штраф от 30 до 40 тыс. рублей (при повторном — до 50 тыс.), на юрлиц — от 200 до 300 тыс. (при повторном нарушении — до 500 тыс). Автомобилистов будут штрафовать на 5 тыс. рублей.

Ранее 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропускного режима в столице на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

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