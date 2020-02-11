Если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности, заявил газете ВЗГЛЯД судебный юрист Натан Будовниц.

Ранее стало известно, что 7 февраля из Боткинской больницы Санкт-Петербурга сбежала девушка, находившаяся там на карантине после приезда из Китая. Главврач больницы пригрозил сбежавшей уголовным преследованием. При этом сама она позже заявила местным СМИ, что медики не нашли у нее коронавирусной инфекции.

«У нас на этот счет никакой чрезвычайной ситуации не введено, никакого закона нет, поэтому за сам факт побега никакой ответственности нет. Но если сбежавшая девушка заразит коронавирусом кого-то, и он от этого пострадает или вообще умрет, то, теоретически, ей могут быть предъявлены обвинения. Но должен быть умысел», — говорит Будовниц.

То, что человек знает о своем диагнозе или именно он заразил другого человека, практически невозможно доказать, если он только сам об этом не скажет, говорит юрист.

Он напоминает, что в России существует 122 статья УК, согласно которой человек привлекается к ответственности в случае, если болеет ВИЧ-инфекцией и знает об этом, но не предупредил другого человека и заразил. Но до тех пор, пока новый коронавирус не прописан в законодательстве, человека нельзя признать виновным за его распространение.

Ранее школьник из Тюмени выложил в Сеть видео, на котором он и его друзья в костюмах химзащиты отлавливают «зараженных китайским коронавирусом».

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