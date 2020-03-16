Все новости на карте

Сбежавшей из московской больницы женщине с подозрением на коронавирус может грозить уголовная ответственность, рассказал «Вечерней Москве» юрист независимого профсоюза московской полиции Игорь Гришаков.

Ранее из карантинного центра в Коммунарке сбежала женщина с подозрением на COVID-19, по данным телеграм-каналов первые анализы на вирус у нее положительные.

По словам юриста, при определении наказания за нарушение карантина важен умысел: если произойдет ненамеренное заражение другого человека, ответственность для носителя болезни ниже.

Гришаков уверен, что сбежавшей из-под карантина женщине вряд ли грозит уголовная ответственность, если она никого не заразит. Но так как изоляция установлена государством, пациентке грозит штраф от 500 до тысячи рублей.

Юрист уточнил, что когда пациентов помещают под карантин, их предупреждают о подозрении на вирус.

«То есть она знала или должна была знать, что она, возможно, является носителем болезни. Если кто-то от нее заразится, ее родственник или ребенок, даже если они не будут ей предъявлять претензий, здесь должно вмешаться государство», — пояснил специалист.

Он добавил, что нарушение карантина может трактоваться как преступление не просто против отдельного человека, а государства в целом.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19. Часть из них уже выздоровела.

Сегодня российское правительство постановило закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли в отношении Польши и Норвегии. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею и Иран, приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.

Видео дня. Елизавета II покинула Лондон из-за коронавируса