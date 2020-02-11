Ответственность за утечку сведений клиентов банков и кредитных организаций как таковая не установлена, рассказал «Известиям» кандидат юридических наук, сооснователь Moscow Digital School, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

Ранее 11 февраля сообщалось, что в Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать, а также получить заем в банке.

По словам юриста, утечки информации стали весьма обыденным явлением. Базы данных клиентов банков, страховых компаний, интернет-магазинов можно с легкостью найти на специализированных сайтах.

«Лица, допустившие утрату конфиденциальных сведений, могут привлекаться к административной ответственности по различным составам статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Протоколы по таким делам составляют должностные лица Роскомнадзора. При этом сами штрафы за такие нарушения не превышают 50 тыс. рублей», — сказал Едидин.

Чтобы претендовать на выплату компенсаций, а тем более возмещение убытков, гражданину придется доказать причиненный вред в суде.

Однако само наличие информации в общем доступе по действующим законам не дает оснований для получения возмещения с компании, допустившей утрату персональных данных, подчеркнул Едидин,

«Вместе с тем в экспертных кругах обсуждается идея установления минимального безусловного размера компенсаций за такого рода нарушения. При этом требования могут быть увеличены в случае подачи гражданами коллективных исковых», — заявил юрист.

Он подчеркнул, что в Европе за утечки данных можно получить штраф в несколько миллионов евро в рамках Общего регламента защиты персональных данных (GDPR).

Отмечается, что в базе клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей. В каждой из них были указаны ФИО клиента, регион и город проживания, контактные данные и сумма запрашиваемого кредита. 4 февраля база была закрыта. Таким образом, данные клиентов в свободном доступе находились в течение четырех дней.

11 ноября 2019 года стало известно, о появлении на черном рынке базы данных с информацией о 5 тыс. клиентов ВТБ. В банке заявили, что это сведения, актуальные на 2016 год, и сообщили, что провели расследование.

3 октября Сбербанк инициировал служебное расследование из-за хищения данных. О произошедшем стало известно 2 октября. Изначально сообщалось об утечке персональной информации минимум 200 клиентов.