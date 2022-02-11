Каждому неоднократно приходится сталкиваться с юридическими вопросами. Например, консультация или составление иска, договора купли/продажи. Раньше для их решения необходимо было искать опытного адвоката или юриста. Причем ограничиваться приходилось, зачастую, своим городом. С появлением платформы «ЮрХаб» возможности рядового обывателя серьезно расширились.

Что такое «ЮрХаб»?

Это, возможно, не первая, но однозначно успешная и крупнейшая платформа юристов. Площадка предлагает специалистам найти работу по приемлемой цене, а потенциальным клиентам — хорошего адвоката или юриста. Портал создан по принципу: все решения юридических вопросов в одном месте. Его достоинства:

Сайт полезен как юристам фрилансерам, так и клиентам.

Больше тысячи специалистов по разным профилям.

Широкий перечень юридических услуг.

Дистанционное и очное сотрудничество.

Цены выставляют сами специалисты.

Площадка «ЮрХаб» — это место в интернете, где люди находят друг друга для решения проблем. Это первый сайт для юристов фрилансеров, позволяющий быстро находить работу. Она может быть как основной, так и дополнительной. Размеры доходов зависят исключительно от ваших навыков и конкурентности.

Как работает платформа «ЮрХаб»?

Система обустроена так, чтобы и клиенты, и специалисты могли быстро сориентироваться. Никаких сложных задач и запутанного интерфейса. Для начала работы необходимо зарегистрироваться, получить доступ к личному кабинету. «ЮрХаб» предлагает простую схему взаимодействия посетителям и юристам:

Клиент формирует задание. Это может быть вопрос или просьба в составлении иска, помощь в регистрации ООО и другие задачи. Чем подробнее ТЗ, тем качественнее результат.

Опубликованные задачи просматривают юристы. Проводится своего рода конкурс, участие в котором может принять каждый специалист. При этом он выставляет свои цены за услугу.

Клиент просматривает предложения и выбирает одну заявку специалиста. Как только исполнитель утвержден, он приступает к работе. При этом, не забывая про обозначенные сроки.

«ЮрХаб» представляет собой биржу юридического фриланса. Чистота исполнения задач, а также гарантии выплаты вознаграждения за работу даются непосредственно платформой. Денежные средства, заработанные на площадке, можно заказать на вывод в любое время. Работайте с «ЮрХаб» и получайте доход!