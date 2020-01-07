Жители Омска обнаружили в новогодних подарках своих детей конфеты «Президент». На обёртке угощения изображено лицо российского лидера Владимира Путина, а в состав трюфельного продукта входит водка и острый перец чили. Внимание на такой «подарок» для детей обратила одна из местных жительниц. Она написала о находке в социальных сетях.

Компания-производитель объясняет такое сочетание названия, рисунка и ингредиентов следующим образом. В трюфеле отражены основные черты президента России. Самообладание, спокойствие и харизматичность выражаются с помощью ноток имбиря, а остроумие и непредсказуемость — в остроте перца, передаёт Znak.

Отмечается, что конфеты «Президент» компания начала выпускать в 2018 году. Тогда же в продажу поступил ещё один продукт от того же производителя — конфеты «Ильич», на обёртке которых изображён Владимир Ленин.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные в костюмах Дедов Морозов ходят по улицам Воронежа и предлагают детям снюсы под видом конфет.

Информацию об этом местные жители распространяют в мессенджерах, сопровождая сообщения фотографиями со «сладостями».

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