СПОРТ

Юные хоккеисты и танцоры в Нур-Султане тренируются онлайн

12:20 19/04/2020

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Коронавирус остановил спорт. Остались без соревнований, сборов и тренировок не только именитые спортсмены, но и подрастающие звезды. А вот в Нур-Султане юным хоккеистам и танцорам удается держать форму даже в режиме самоизоляции. Каким образом, расскажет корреспондент «МИР 24» Алена Грачева.

Тренер по хоккею Александр Зозуля не дает своим подопечным скучать. Каждое утро он записывает команде юниоров видео с тренировками, выполнить которую должен каждый спортсмен. Иначе потеря физической формы неизбежна. «Они приходят с отпуска расслабленными. Пусть они в голове готовы, но физическое их состояние не подходящее. То есть мы месяц проводим работу только для того, чтобы привести их в тонус. А вот эти онлайн-тренировки, которые мы сейчас проводим на дому, поддерживают форму. То есть по окончанию карантина мы будем готовы сразу преступить к полноценным тренировкам», – пояснил Александр Зозуля.

Тренировка длится около часа. За это время хоккеисты должны выполнить знакомые им нормативы и отправить видеоотчет тренеру. Уже вечером Александр проводит с ребятами работу над ошибками в формате видеоконференции. Услышать похвалу и замечания тренера собирается вся команда.

Несмотря на нагоняи от тренера, юные хоккеисты считают, что онлайн-тренировки необходимы. Но уже успели соскучиться по прежним занятиям.

Как только Александр выносит клюшку из комнаты, ему на смену приходит его девушка Лада. Она тренер по бально-спортивным танцам. Проводит индивидуальные тренировки в прямом эфире.

Занятия проходят несколько раз в неделю. Все, что для них нужно – это свободный доступ в интернет, телефон и любовь к танцам. Танцуют дети с 5 лет.

Несмотря на отсутствие возможности физически руководить процессом тренировки, Лада Нефедова находит плюсы в танцах на расстоянии. «В этом есть и своя прелесть. Дети учатся воспринимать информацию под другим углом. Я думаю, что когда мы вернемся в зал, это все будет только на пользу», – сказала Лада Нефедова.

На пользу онлайн-занятия идут и тренерам. Так, Лада признается, что времени скучать на карантине у нее нет. Тренировки проводятся шесть раз в неделю.





Алена Грачева