СПОРТ

Юные футболисты Таджикистана готовы взять медали чемпионата Азии

10:25 18/01/2020

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Детско-юношескую футбольную лигу Таджикистана признали лучшей в Азии, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Фарангез Шозедова.

Комил Шарипов не любит играть в пас, ему куда интереснее личное мастерство владения мячом. Финты на поле у него получаются как у профессионалов. Футболом увлекся два года назад и уже получил место в одной лучших команд Таджикистана – столичном «Солоре».

«Этот вид спорта я выбрал сам. После первых месяцев тренировки меня брали уже на соревнования. Каждый раз я настраиваюсь только на победу. Участвовал и в городских, и в республиканских соревнованиях, где получил восемь медалей и грамоты», – рассказал юный футболист.

Без развития детского футбола высоких целей не достичь. А для этого нужны новые поля, современные тренировочные залы, инвентарь и, конечно, соревновательная практика.

«Нужно всегда закладывать фундамент, а фундамент – это дети. Если мы начнем с детей, то у нас пойдет развитие футбола», – считает главный тренер юношеской сборной Таджикистана Зайниддин Рахимов.

Несколько лет назад Федерация футбола Таджикистана начала масштабные реформы. Команды юношеских лиг начали играть в формате «дом – выезд», увеличилось количество матчей. Теперь стало легче отбирать талантливых ребят в национальные сборные.

«Мы финансово стимулируем тренеров – не за результат, а за само участие. И каждый тренер после каждого матча сдает отчет о том, какие планы были на матч, что получилось, что не получилось, оценка игроков. Талантливого футболиста может воспитать только талантливый тренер», – отметил директор Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбеков.

У Федерации футбола Таджикистана большие планы на этот год. Для детей будут проведены фестивали, мастер-классы и различные соревнования. Осенью от юношеской сборной ждут удачного выступления на чемпионате Азии, а национальная команда готовится к нескольким международным турнирам.





Фарангез Шозедова