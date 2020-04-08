СПОРТ

Юные фигуристы тренируются в режиме онлайн

10:15 08/04/2020

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Многие спортсмены сейчас вполне комфортно тренируются и дома. А как быть фигуристам, для которых лед просто необходим? Ответ на вопрос искал корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Сейчас во время самоизоляции фигуристы лишены самого дорогого – льда. Казалось бы, что остается: убрать коньки в долгий ящик и ждать летних каникул. так рассуждают дилетанты, вроде меня. Ведь те, кто любит фигурное катание – не расстанется с ним никогда.

Еще месяц назад ребята из московской спортшколы грациозно скользили, оттачивали новые элементы и учились делать каскады.

И вот, в их тренировочный процесс вмешался коронавирус. Каток закрыт, ученики и наставники сидят по домам. При этом занятий на удаленке никто не отменял.

«Сейчас мы тренируем наших спортсменов по удаленной связи, в режиме онлайн. Мы с коллегами и тренерами нашего клуба разработали специальную методику, чтобы минимизировать потерю физической формы и когда мы сможем возобновить тренировки в обычном режиме, спортсмены будут готовы к этим ежедневным нагрузкам», – сказал тренер по скольжению на коньках Алексей Карпушов.

Главное, ребята довольны! Они бодры, веселы и выкладываются по полной. Отжимания, шпагат, скакалка. Базовый набор упражнений по ОФП. А чтобы нога не отвыкала – коньки можно и не снимать, затянул потуже шнурки и в путь. За учениками тренеры следят через экраны гаджетов.

Одни без устали оттачивают серию прыжков. Другие, не забывают о хореографии. Танцуют на коврике в гостиной, а одна из учениц даже представила онлайн свою новую программу.

Тренировки по видеосвязи каждый день. Тренеры поблажек не дают. График напряженный, но и про свободное время не забывают.

«Мне есть чем заняться .Я могу поиграть с младшей сестрой, поиграть с собакой, порисовать, я занимаюсь английским», – отметила ученица.

«Сидеть дома очень легко, можно много чем заняться. Например, порисовать, что-нибудь сделать из картона, обвалить всех родителей подушками», – заметила юная фигуристка.

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«Карантин проходит не так-то скучно. Я занимаюсь онлайн-уроками, тренировками, музицирую, помогаю маме и иногда готовлю что-нибудь вкусненькое», – рассказала спортсменка.

Не забросила фигурное катание и младшая дочь Татьяны Навки – пятилетняя Надя. В режиме онлайн девочка старается повторять все движения за тренером.

Впрочем, самоизоляция это не только тренировки. К примеру, призеры Олимпийских игр Роман Костомаров и Оксана Домнина поддержали новый челлендж, в котором мужчины меняются одеждой со своими подругами.





Роман Бирюков