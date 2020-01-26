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Юниорская сборная России завоевала победу на ЧМ по хоккею с мячом

21:06 26/01/2020

Юниорская сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом. В финале россияне обошли шведов со счетом 3:2. Соревнования прошли в Хельсинки, передает ТАСС. На встречу поехали спортсмены не старше 19 лет.

У россиян два гола на свой счет записал Роман Дарковский, еще один раз отличился Дмитрий Кураев. Российская сборная на данных соревнованиях проиграла только один раз – на встрече со шведами со счетом 1:3. Затем сборная одолела команды Украины (12:1) и Норвегии (4:1), а также дважды одержала победу над сборной Финляндии – 9:0 на групповом этапе и 11:4 в полуфинале. Третье место заняла команда Финляндии, победившая в матче за бронзовые медали сборную Норвегии со счетом 1:0.

В начале января сборная России стала серебряным призером молодежного ЧМ по хоккею. В финале россияне уступили команде Канады.



