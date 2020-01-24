СПОРТ

Юная американка Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open

13:02 24/01/2020

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису Наоми Осака из Японии уступила 15-летней американке Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема, передает «МИР 24».

Как отмечается, поединок продолжался около часа и завершился со счетом 6:3, 6:4. В следующем круге Гауфф поборется за выход в четвертьфинал с победительницей матча между Чжан Шуай (Китай) и Софией Кенин (США).

Напомним, что в минувшем году Кори Гауфф стала самой юной теннисисткой за 23 года, которая смогла дойти до четвертого круга турнира Большого шлема (Уимблдонский турнир, 15 лет 114 дней). В октябре 2019 года Гауфф выиграла свой первый турнир WTA.

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова завершила свое выступление на турнире, проиграв чешке Петре Квитовой.



