Сталинисты собрались в субботу у дома-музея Сталина в его родном Гори, чтобы отметить 140-летие со дня рождения бывшего руководителя СССР, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Несколько десятков человек с портретами Сталина провели митинг, потребовав, в том числе вернуть в центр Гори памятник вождю, демонтированный по распоряжению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2010 году.

Кстати, Саакашвили, скрывающийся на Украине от грузинского правосудия, тоже отмечает день рождения 21 декабря — ему исполнилось 52 года.

На митинге было отмечено, что жители Гори собрали не менее 10 тыс. подписей под петицией о возвращении памятника. Однако по законам Грузии запрещена пропаганда советской символики.

Сторонники Сталина традиционно собираются в Гори в день его рождения, а также в день смерти 5 марта 1953 года. Кроме того, они намечают большой митинг 9 мая 2020 года, чтобы отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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