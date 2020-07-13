В понедельник Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор двум молодым людям Савелию Никифорову и Максиму Бондаренко, которые в мае 2018 года изнасиловали и жестоко убили многодетную 40-летнюю женщину в краснодарском поселке Псебай. Таким образом приговор Краснодарского краевого суда вступил в законную силу. Первый отправится в колонию строгого режима на 19 лет, а второго этапируют в колонию общего режима на 9 лет и 11 месяцев.

Как рассказал представитель потерпевшей стороны, адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с «Зоной права», трагедия разыгралась в ночь с 13 на 14 мая 2018 года. На тот момент 19-летний Савелий Никифоров и 17-летний Максим Бондаренко изнасиловали 40-летнюю мать пятерых дете Наталью Дмитриеву, забили ее камнем по голове и задушили.

В ходе следствия также выяснилось, что до этого оба подростка совершили грабеж и кражу на территории региона. Их подельникам также был вынесен обвинительный приговор. В настоящее время расследуется дело в отношении следователя райотдела полиции Оксаны Глущенко, которая не стала привлекать подростков по делу о грабеже.